Bursaspor'un koronavirüs testleri negatif

Bursaspor'da sağlık ekibi tarafından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline koronavirüs testi yapıldı. Dün yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Bursaspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından dün çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcuları ve A Takım personeli ile sağlık ekibi tarafından Covid-19 PCR ve IgM/ IgG Antikor testleri yapıldı. Testleri yapılan futbolcular düz koşular yaparak antrenmanlarını tamamladı.Bursaspor'da yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları bugün çıktı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan COVID-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır" denildi.