Bursaspor'un Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline yapılan Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testlerinin sonuçları çıktı. Açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır.?" ifadeleri kullanıldı.?

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum

Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi

Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok

Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı

Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum

Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim

Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı

Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak

Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır

Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor

Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor

Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma

Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı