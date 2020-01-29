Bursaspor'un kozu Kubilay Kanatsızkuş - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'un kozu Kubilay Kanatsızkuş - Son Dakika Spor

Bursaspor'un kozu Kubilay Kanatsızkuş

6 saat önce

Son 4 maçta rakiplerin filelerini havalandırarak formunu yakalayan Yevgen Seleznov, Eskişehirspor karşısında görev alamayacak.

Bursaspor'un kozu Kubilay Kanatsızkuş, System.String[]

Son 4 maçta rakiplerin filelerini havalandırarak formunu yakalayan Yevgen Seleznov, Eskişehirspor karşısında görev alamayacak. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in gol silahı ise kart cezasını tamamlayan Kubilay Kanatsızkuş olacak.Son haftalarda yakaladığı çıkış ile göze çarpan Bursaspor, TFF 1'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde Eskişehirspor'u ağırlayacak. Galibiyet serisini bu maçta da sürdürmek isteyen Bursa temsilcisinde çalışmalar devam ederken, son haftaların golcüsü Yevgen Seleznov, Akhisarspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ise Seleznov'un yokluğunda gol yollarındaki en büyük kozu Kubilay Kanatsızkuş olacak. Akhisarspor deplasmanında kart cezasını tamamlayan 22 yaşındaki santrfor, Eskişehirspor maçında şans bulması halinde sahada yer alacak. Son olarak oynadığı Fatih Karagümrük maçında takımına son anlarda galibiyeti getiren golü kaydeden Kubilay'ın da oldukça moralli olduğu ve bu maça hazırlandığı öğrenildi. Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra, Akhisarspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Burak Kapacak da, teknik direktör Üzülmez'in şans vermesi halinde sahada yer alabilecek. Bursaspor'da kart sınırında bulunan Özer Hurmacı ve Abdullahi Shehu, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor deplasmanında görev alamayacak.


Mustafa Fehmi Kubilay, Eskişehirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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