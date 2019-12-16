Bursaspor'un lider ile arasındaki puan farkı açıldı - Son Dakika
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Bursaspor'un lider ile arasındaki puan farkı açıldı

6 saat önce

Bursaspor, Altınordu karşısında beraberlikle sahadan ayrılırken, lider ile arasındaki puan farkı da açıldı.

Bursaspor'un lider ile arasındaki puan farkı açıldı, System.String[]

Bursaspor, Altınordu karşısında beraberlikle sahadan ayrılırken, lider ile arasındaki puan farkı da açıldı. Yeşil beyazlı oyuncular ise kazanmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, bir kez daha puan kaybetti. Altınordu deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılan Bursa temsilcisi, 15'inci haftayı 24 puanla kapatırken 6'ncı sıraya geriledi. Bursaspor'un lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı da 9'a yükseldi. İki maçtır galibiyete hasret kalan yeşil beyazlılar; bu hafta 4'üncü sıradaki Menemenspor'a konuk olacak. İlk yarının son haftasında ise Bursa ekibi, lider Hatayspor'u sahasında ağırlayacak.

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Bursasporlu oyuncular ise, beraberliğin ardından büyük üzüntü yaşadı. Takımın bu sezon etkili oyuncularından biri olan Burak Kapacak, "Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Üst sıraları yakalamak için bizim kazanmamız gerekiyordu. Daha iyi çalışıp bundan sonra kazanmak istiyoruz. Bireysel performans önemli değil, takım performansı önemli. Kazanamadığımız için üzgünüz" dedi.

KÜFÜR ETMELERİ YAKIŞMADI

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba ise, takım adına iyi mücadele ettikleri belirtti. Genç eldiven, "Takım adına iyi mücadele ettik. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Şanssızlıklar devam ediyor. 16 yaşındaki çocuklar, 19 yaşındakiler ana avrat küfür etmeleri doğrusu yakışmadı. Altınordu'nun başka yönlerini geliştirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"MÜCADELE ETTİK, GOLÜ BULAMADIK"

Bursaspor'un bir diğer genç ismi Ali Akman ise, "3 puan bizim için çok önemliydi. Altınordu iyi mücadele etti. Bizde mücadele ettik golü bulamadık. Avrupa'da oynamak benim hayalim. Ben çalışmaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Altınordu, Bursaspor, Hatayspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
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