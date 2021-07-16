Bursaspor'un mali raporu açıklandı

Bursaspor Kulübü tarafından açıklanan mali raporda; 2. Başkan Emin Adanur'un 12 milyon 99 bin 791 lira ile dernek gelirlerinin iki katı seviyede kulübe katkı sağladığı kaydedildi. Yeşil-beyazlıların gelirleri böylelikle 18 milyon 114 bin 839 lira seviyesine yükselirken; kasadan ise transfer yasağının kaldırılabilmesinin yanı sıra kişi ve kurumlara yapılan ödemeler kapsamında 17 milyon 807 bin 611 lira çıkış oldu.

Bursaspor Kulübü tarafından, mali duruma ilişkin bilgilendirme yapıldı. 29. Yönetim Mali İcmal 2021 raporunda dernek mevcut gelir, transfer yasağını (tahta) kaldırabilme amacıyla yapılan ödemeler, futbolcu ve personel ödemeleri ve kalan miktar paylaşıldı. Rapora göre; dernek mevcut devir 510 bin 769 lira 11 kuruş olarak açıklandı. Gelirlerin dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti: