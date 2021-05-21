Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu

Türk futbolunda altyapının lokomotif kulüplerinden biri olan Bursaspor Kulübü, yetiştirdiği değerleri futbol vitrinine sunuyor.

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden yetenekleri de çıkaran Vakıfköy altyapısıyla, bu sezon ligde de genç oyuncu ağırlıklı mücadele veren Bursaspor, aynı zamanda Milli gurur da yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 'nda yer alan güncel kadrosunda 32 oyuncuyu barındıran Bursa kulübünde, bu oyuncuların 26'sının direkt olarak altyapıdan yetişen isimler olması dikkat çekti. Potansiyel vaat eden bu isimlerden 21'i ise, milli takımların çeşitli alt yaş gruplarında forma giyerek, takımına gurur sağladı. Bazı oyuncular, genç yaşlarına karşın oynadıkları maç sayılarıyla öne çıktı.Bursaspor'un, alt yaş gruplarında en fazla milli formayı terleten ismi Furkan Emre Ünver oldu. 24 yaşındaki oyuncu; U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında toplamda 47 kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezon sergilediği çıkış ile ön plandaki 23 yaşındaki Emirhan Aydoğan da; aynı yaş gruplarında toplamda 42 kez ay yıldızlı forma ile sahaya çıktı. Bu isimleri henüz 18 yaşında olmasına karşın U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında toplam 37 maça çıkan Tuğbey Akgün takip etti.Gösterdiği performans ile kısa sürede, yurt dışı ekiplerinin de ilgisini çeken 20 yaşındaki İsmail Çokçalış da, ay yıldızlı formayı 7 farklı kulvarda terletti. Çokçalış; sırasıyla U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21 ve Futsal U-19 milli takımlarında toplamda 15 kez sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun son ikinci yarısında attığı gollerle adından söz ettiren santrfor Eren Güler de, henüz 18 yaşında olmasına karşın; U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 17 kez süre aldı.Bursaspor'un bir diğer genç santrforu 19 yaşındaki Berat Altındiş de, U-18 ve Futsal U-19 milli takımlarında 18 kez forma giydi. Bursaspor'un geçtiğimiz sezon en golcü ismi olan 20 yaşındaki Batuhan Kör'ün ise, U-21 milli takımında yalnızca bir kez ay yıldızlı formayı giymesi dikkat çekti, fakat genç oyuncu geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımı'na davet edildi. 18 yaşındaki Zeynullah Türkay'ın da; U-14, U-15, U-17, Futsal U-19 milli takımlarında 17 kez forma giymesi öne çıktı.İşte Bursaspor'un altyapı oyuncularının milli kariyeri;Furkan Emre Ünver (24): U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında 47 kez forma giydi.Emirhan Aydoğan (23): U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında 42 kez forma giydi.Tuğbey Akgün (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 37 kez forma giydi.Berat Altındiş (19): U-18 ve Futsal U-19 milli takımlarında 18 kez forma giydi.Eren Güler (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 17 kez forma giydi.Ataberk Dadakdeniz (21): U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında 17 kez forma giydi.Zeynullah Türkay (18): U-14, U-15, U-17 ve Futsal U-19 milli takımlarında 17 kez forma giydi.İsmail Çokçalış (20): U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21 ve Fursal U-19 milli takımlarında 15 kez forma giydi.Ertuğrul Kurtuluş (18): U-17 ve U-18 milli takımlarında 14 kez forma giydi.Burak Kapacak (21): U-17, U-18, U-19 ve U-21 milli takımlarında 14 kez forma giydi.Ramazan Keskin (22): U-17 ve U-19 milli takımlarında 13 kez forma giydi. Çağatay Yılmaz (21): U-15, U-16, U-18 ve U-19 milli takımlarında 12 kez forma giydi.Ozan İsmail Koç (20): U-16, U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında 12 kez forma giydi.Abdullah Tazgel (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 11 kez forma giydi.Canberk Yurdakul (20): U-15, U-18 ve U-19 milli takımlarında 8 kez forma giydi.Kerem Kök (17): U-15 milli takımında 8 kez forma giydi. Ömer Turan Görgüç (18): U-17 milli takımında 7 kez forma giydi. Hasan Basri Ünal (18): U-14 milli takımında 4 kez forma giydi. Abdulkadir Gül (19): Futsal U-19 milli takımında 2 kez forma giydi.

Batuhan Kör (20): U-21 milli takımında 1 kez forma giydi.

- Bursa