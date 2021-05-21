Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu - Son Dakika

Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu

21.05.2021 11:10
Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu, System.String[]

Türk futbolunda altyapının lokomotif kulüplerinden biri olan Bursaspor Kulübü, yetiştirdiği değerleri futbol vitrinine sunuyor.

Türk futbolunda altyapının lokomotif kulüplerinden biri olan Bursaspor Kulübü, yetiştirdiği değerleri futbol vitrinine sunuyor.

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden yetenekleri de çıkaran Vakıfköy altyapısıyla, bu sezon ligde de genç oyuncu ağırlıklı mücadele veren Bursaspor, aynı zamanda Milli gurur da yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan güncel kadrosunda 32 oyuncuyu barındıran Bursa kulübünde, bu oyuncuların 26'sının direkt olarak altyapıdan yetişen isimler olması dikkat çekti. Potansiyel vaat eden bu isimlerden 21'i ise, milli takımların çeşitli alt yaş gruplarında forma giyerek, takımına gurur sağladı. Bazı oyuncular, genç yaşlarına karşın oynadıkları maç sayılarıyla öne çıktı.Bursaspor'un, alt yaş gruplarında en fazla milli formayı terleten ismi Furkan Emre Ünver oldu. 24 yaşındaki oyuncu; U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında toplamda 47 kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezon sergilediği çıkış ile ön plandaki 23 yaşındaki Emirhan Aydoğan da; aynı yaş gruplarında toplamda 42 kez ay yıldızlı forma ile sahaya çıktı. Bu isimleri henüz 18 yaşında olmasına karşın U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında toplam 37 maça çıkan Tuğbey Akgün takip etti.Gösterdiği performans ile kısa sürede, yurt dışı ekiplerinin de ilgisini çeken 20 yaşındaki İsmail Çokçalış da, ay yıldızlı formayı 7 farklı kulvarda terletti. Çokçalış; sırasıyla U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21 ve Futsal U-19 milli takımlarında toplamda 15 kez sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun son ikinci yarısında attığı gollerle adından söz ettiren santrfor Eren Güler de, henüz 18 yaşında olmasına karşın; U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 17 kez süre aldı.Bursaspor'un bir diğer genç santrforu 19 yaşındaki Berat Altındiş de, U-18 ve Futsal U-19 milli takımlarında 18 kez forma giydi. Bursaspor'un geçtiğimiz sezon en golcü ismi olan 20 yaşındaki Batuhan Kör'ün ise, U-21 milli takımında yalnızca bir kez ay yıldızlı formayı giymesi dikkat çekti, fakat genç oyuncu geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımı'na davet edildi. 18 yaşındaki Zeynullah Türkay'ın da; U-14, U-15, U-17, Futsal U-19 milli takımlarında 17 kez forma giymesi öne çıktı.İşte Bursaspor'un altyapı oyuncularının milli kariyeri;Furkan Emre Ünver (24): U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında 47 kez forma giydi.Emirhan Aydoğan (23): U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında 42 kez forma giydi.Tuğbey Akgün (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 37 kez forma giydi.Berat Altındiş (19): U-18 ve Futsal U-19 milli takımlarında 18 kez forma giydi.Eren Güler (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 17 kez forma giydi.Ataberk Dadakdeniz (21): U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında 17 kez forma giydi.Zeynullah Türkay (18): U-14, U-15, U-17 ve Futsal U-19 milli takımlarında 17 kez forma giydi.İsmail Çokçalış (20): U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21 ve Fursal U-19 milli takımlarında 15 kez forma giydi.Ertuğrul Kurtuluş (18): U-17 ve U-18 milli takımlarında 14 kez forma giydi.Burak Kapacak (21): U-17, U-18, U-19 ve U-21 milli takımlarında 14 kez forma giydi.Ramazan Keskin (22): U-17 ve U-19 milli takımlarında 13 kez forma giydi. Çağatay Yılmaz (21): U-15, U-16, U-18 ve U-19 milli takımlarında 12 kez forma giydi.Ozan İsmail Koç (20): U-16, U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında 12 kez forma giydi.Abdullah Tazgel (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 11 kez forma giydi.Canberk Yurdakul (20): U-15, U-18 ve U-19 milli takımlarında 8 kez forma giydi.Kerem Kök (17): U-15 milli takımında 8 kez forma giydi. Ömer Turan Görgüç (18): U-17 milli takımında 7 kez forma giydi. Hasan Basri Ünal (18): U-14 milli takımında 4 kez forma giydi. Abdulkadir Gül (19): Futsal U-19 milli takımında 2 kez forma giydi.

Batuhan Kör (20): U-21 milli takımında 1 kez forma giydi.


- Bursa
Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu

Bursaspor, Futsal, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti

Son Dakika Haberleri
12:02 Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:54 Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
11:38 Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
11:37 Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!
11:15 Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın
11:14 Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim
11:05 Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu
10:55 Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü
Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak         
12:03
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi         
11:41
Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!         
11:37
Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın         
11:16
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor         
10:58
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 12:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement