Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un pınar karşıyaka maçına yoğun ilgi
Son Dakika Spor Bursaspor'un pınar karşıyaka maçına yoğun ilgi

Bursaspor'un pınar karşıyaka maçına yoğun ilgi

25 dakika önce

Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor'un fırtınası eserken, 2'de 2 yapan Bursa temsilcisinin haftasonu oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının biletleri de tükenmek üzere. Yeşil beyazlı yetkililer ise maç öncesinde taraftara sağ duyu çağrısında bulundu.

Bursaspor'un pınar karşıyaka maçına yoğun ilgi, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor'un fırtınası eserken, 2'de 2 yapan Bursa temsilcisinin haftasonu oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının biletleri de tükenmek üzere. Yeşil beyazlı yetkililer ise maç öncesinde taraftara sağ duyu çağrısında bulundu.

Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele veren Frutti Extra Bursaspor, yeni ligine hızlı bir giriş yaptı. Ligin açılış haftasındaki Bursa derbisinde TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nü ağırlayan yeşil beyazlılar, parkeden 80-76'lık galibiyetle ayrılırken; ikinci haftada da deplasmanda ligin önemli ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'i üstün bir oyun sonucu 81-63 mağlup etti. Böylelikle 2'de 2 yapan Frutti Extra Bursaspor, ligin 5 yenilgisiz ekibinden biri oldu.

Bursa temsilcisinde gözler ise 3'üncü hafta maçında karşılaşacağı Pınar Karşıyaka mücadelesine çevrildi. Kendisi gibi yenilgisiz İzmir ekibi karşısında galibiyet serisini sürdürmek isteyen Frutti Extra Bursaspor'da camia da bu maça özel ilgi gösteriyor. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tribünlerinin büyük bölümünün biletleri tükenirken, maçın 13 Ekim Pazar günü oynanacak olmasına karşın kalan biletler de tükenme noktasına geldi.

6 bin 800 kişi kapasiteli TOFAŞ Spor Salonu'nu doldurması beklenen taraftara ise zorlu randevu öncesinde basketbol şubesi yetkilileri ricada bulundu. TOFAŞ ile oynanan karşılaşmada 62 koltuğun kırıldığını ve Bursaspor Kulübü'ne 20 bin liralık fatura çıktığı hatırlatılırken, her maçta bu durumun yaşanması halinde lig sonuna dek 500-600 bin lira koltuk parası ödeneceği kaydedildi. En küçük küfre dahi 15 bin lira ceza kesildiği anımsatılırken, yetkililer taraftardan koltukların üzerine çıkmadan, küfür etmeden destek vermelerini rica etti.

Öte yandan Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka maçından ceza alması halinde iç sahadaki sonraki maçı olan Anadolu Efes karşılaşmasını seyircisiz oynama gibi bir risk ile karşı karşıya kalacak.


- Bursa
Pınar Karşıyaka, Bursaspor, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • FATİH ÜNAL: BU KOLTUK KIRANLAR GERÇEK BASKETBOL SEYİRCİSİ DEĞİL. BUNLAR MİLLİ SERVET. KOLTUPU KIRAN KİŞİLERİ TEK TEK BULUP ONLARA ÖDETMEK GEREKİR. YADA BULUNAMIYORİSE ÖĞÜN MAÇA GELMİŞ OLAN TÜM KİŞİLER ÖDEMELİ . O ZAMAN BİR DAHA YAPABİLİYORLARMI? YADA TRİBÜNDEKİLER YANINDAKİNE BİR DAHA YAPTIRIYOR MU GÖRMÜŞ OLURUZ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız


Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti!
Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda Cem Yılmaz'dan Fener Ol kampanyası için 1907 kişilik gösteri Falcao'nun yeni evi olay oldu! Eşi paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un pınar karşıyaka maçına yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]