Bursaspor'un Play-Off umutları azaldı - Son Dakika

Bursaspor'un Play-Off umutları azaldı

06.04.2021 11:59
Bursaspor'un Play-Off umutları azaldı, System.String[]

Rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı hafta Altay'ı konuk eden Bursaspor, bu mücadeleden mağlubiyetle ayrılarak Play-Off yarışında fırsat tepti.

Rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı hafta Altay'ı konuk eden Bursaspor, bu mücadeleden mağlubiyetle ayrılarak Play-Off yarışında fırsat tepti. Bursa ekibinin, Play-Off hattı ile arasındaki fark, bitime 6 maç kala 8 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Bursaspor, Altay'ı sahasında ağırladığı mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 40 puanda kalan yeşil beyazlıların, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı da 8'e çıktı. Ligde normal sezonun sona ermesine 6 maç kalırken; Bursa ekibinin, Süper Lig umutları da büyük oranda azaldı. Ligin 9. basamağında bulunan Bursaspor'un, galibiyet serisi de bu mücadele ile sona erdi.

İKİ OYUNCU DEVAM EDEMEDİBursaspor'un Altay ile oynadığı mücadelede, iki oyuncusu da sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Genç savunmacı Taha Altıkardeş, mücadelenin 69. dakikasında başına aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir diğer genç savunmacı İsmail Çokçalış da, sakatlığı sebebiyle 78. dakikada kenara geldi. İki oyuncunun da, 11 Nisan Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.BATUHAN 11. GOLÜNÜ KAYDETTİMaçta Bursaspor'un tek golünü kaydeden Batuhan Kör, bu gol ile birlikte ligdeki 7. golüne ulaştı. 20 yaşındaki santrfor, sezonun geride kalan bölümünde lig ve kupa dahil olmak üzere 30 maçta forma giyerken; 11 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Ligde son olarak 19. Hafta'da oynanan Altınordu maçında gol sevinci yaşayan genç oyuncu, 8 maçlık aradan sonra rakip fileleri sarstı. Ayrıca Batuhan, ligdeki 7 golünün 6'sına iç saha maçlarında imza attı.SAVUNMA PROBLEMİ

Bursaspor, Altay karşılaşmasında savunmasında da büyük sıkıntılar yaşadı. Ligde oynadığı karşılaşmalarda, evinde 7 maçlık aradan sonra 3 gol birden gören Bursa temsilcisi, ligin genelinde kalesindeki 44 gole engel olamadı. Ligin ilk 14 sırasındaki ekipler bazında kalesinde en fazla gol gören oyuncu olan Bursa temsilcisi, sahasında gördüğü 21 gol ile de bu alanda, en kötü istatistiğe sahip ekiplerden biri oldu.


Bursaspor'un Play-Off umutları azaldı
Bursaspor'un Play-Off umutları azaldı
Bursaspor'un Play-Off umutları azaldı

Bursaspor, Play Off, Bursa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un Play-Off umutları azaldı - Son Dakika Spor


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