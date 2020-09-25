Bursaspor'un rakibi Giresunspor - Son Dakika

Bursaspor'un rakibi Giresunspor

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursaspor'un rakibi Giresunspor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bursaspor, ligin 3. haftasında yarın Giresunspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki bu kritik maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılığını Muhammet Yumak ve Ferdi Karadoruk yapacak.

2 MAÇTA 3 PUAN TOPLADI

Transfer yasağı bulunmasından dolayı genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor'da hedef galibiyet. Yeşil beyazlılar, ilk hafta Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olurken, geçen hafta Altınordu deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Giresunspor ise çıktığı iki maçta bir puan toplayabildi.

BURSASPOR'UN GOL SİLAHI ALİ AKMAN

Bursaspor'un Giresunspor maçında da en çok güvendiği isimlerin başında Ali Akman geliyor. 18 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı ekibin çıktığı iki karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

(İHA)

Bursaspor'un rakibi Giresunspor
Bursaspor'un rakibi Giresunspor
Bursaspor'un rakibi Giresunspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un rakibi Giresunspor - Son Dakika Spor

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