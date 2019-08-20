Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un SMS geliri 364 bin 64 lira oldu
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Bursaspor'un SMS geliri 364 bin 64 lira oldu

1 saat önce

Bursaspor Kulübü'nün mali krizi aşmak amacıyla başlattığı 'Yeniden Zirveye' adlı bağış kampanyasında atılan mesajların adedi belli oldu.

Bursaspor'un SMS geliri 364 bin 64 lira oldu, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nün mali krizi aşmak amacıyla başlattığı 'Yeniden Zirveye' adlı bağış kampanyasında atılan mesajların adedi belli oldu. Mali kriz içerisindeki Bursaspor, daha önce taraftarına yönelerek, 'Yeniden Zirveye' adlı bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın başlangıcından 15 günlük bir süre geçerken, SMS kampanyasında toplamda 22 bin 754 mesaj atıldı. Bu rakamlar doğrultusunda Bursaspor'un SMS kampanyasından elde ettiği gelir ise 364 bin 64 lira oldu. Yeşil beyazlı kulüp, bir süre daha sürdüreceği kampanya bünyesinde 1 milyon liralık geliri hedefliyor.


Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:18 Kaynak: DHA
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