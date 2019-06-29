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Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan oldu

20 dakika önce

Bursaspor Kulübü'nde sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan getirildi.

Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan oldu, System.String[]
Bursaspor Kulübü'nde sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan getirildi. Futbol üzerine doktorası da bulunan Erdoğan, daha önce yeşil beyazlı kulüpte antrenörlük de yapmıştı.
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da yapılanma devam ediyor. Mesut Mestan'ın başkan olmasının ardından ilk icraatı futbol yapılanmasını Selçuk Erdoğan'a emanet etmek oldu. 29 yaşındaki futbol adamı, Bursaspor'un yeni sportif direktörü oldu. 
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Selçuk Erdoğan henüz 21 yaşında Beşiktaş'ın 'FEDA' döneminde antrenör olarak A takımda görev almış ve bu seviyede çalışan en genç antrenör unvanını Andre Villas Boas'ın elinden almıştı. 
Daha sonraki süreçte Süper Lig'de Antalyaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Adanaspor ve Bursaspor gibi önemli camialarda antrenörlük yapan Erdoğan, Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor'da Ünal Karaman'ın yardımcılığını da yapmıştı. Öte yandan Porto ve Watford tarafından takip edilen Erdoğan, La Liga ekibi Getafe ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapan ve okulu 1'incilikle bitiren Erdoğan yine aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. Futbol üzerine doktorası da bulunan Erdoğan, antrenörlük stajını Atletico Madrid'de tamamladı. Ayrıca genç futbol adamı 4 dil biliyor.


 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:39 Kaynak: DHA
Futbol, Bursaspor, Selçuk Erdoğan, Selçuk, Spor
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