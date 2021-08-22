Bursaspor'un takımın başında görmek istediği Emre Belözoğlu, teşekkür edip teklifi geri çevirdi

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Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor, ani bir şekilde teknik direktör Mustafa Er ile yolları ayırdı. Bu sarsıcı kararın ardından Emre Belözoğlu'na gidildi.

"GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Futbol kariyerini 2019/20 sezonu sonunda bırakan Emre Belözoğlu, ardından Fenerbahçe sportif direktörlüğü ve son olarak teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki geçici teknik direktörlük görevinde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.3 puan ortalaması yakalamıştı.