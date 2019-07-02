Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu
1 saat önce
Bursaspor, teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getirdi.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
, teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak
'ı getirdi. Deneyimli teknik adam bugün sözleşme imzalayacak.
Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'ne gelen Koşukavak, anlaşmanın ardından tesisleri inceledi. Deneyimli teknik adam, bugün tesislerde resmi sözleşmeyi imzalayacak. Koşukavak daha önce Gazişehir Gaziantep
FK., İstanbulspor
, Altay
, Şanlıurfaspor
ve Bursa Nilüferspor
'da görev almıştı.
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