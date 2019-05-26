Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un tesislerinde yoğun güvenlik önlemi -2

Bursaspor'un tesislerinde yoğun güvenlik önlemi -2

2 saat önce

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından yeşil beyazlı ekibin tesisleri etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bursaspor'un tesislerinde yoğun güvenlik önlemi -2, System.String[]


 

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından yeşil beyazlı ekibin tesisleri etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tesislerin etrafına çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, TOMA'lar da tesisin önünde hazır bekletildi. Tesislere ise bir grup taraftar gelerek, alınan sonuçlara ve yönetime tepki gösterdi.
Öte yandan Bursaspor kafilesinin, Malatya'da kalacağı ve yarın İstanbul'a havayoluyla geleceği öğrenildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:24 Kaynak: DHA
İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu Bursaspor'da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 01:56:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un tesislerinde yoğun güvenlik önlemi -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]