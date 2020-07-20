Bursaspor'un test sonuçları negatif - Son Dakika

Bursaspor'un test sonuçları negatif

TFF 1. Lig Play-Off maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

TFF 1. Lig Play-Off maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


TFF 1. Lig'de Play-Off karşılaşmasında çarşamba günü Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un test sonuçları negatif - Son Dakika Spor
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23:50
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
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23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
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