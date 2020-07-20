Bursaspor'un test sonuçları negatif - Son Dakika

Bursaspor'un test sonuçları negatif

TFF 1. Lig Play-Off maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

TFF 1. Lig Play-Off maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

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TFF 1. Lig'de Play-Off karşılaşmasında çarşamba günü Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:05 Kaynak: İHA

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