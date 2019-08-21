Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un transferlerine vergi borcu engeli!
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Bursaspor'un transferlerine vergi borcu engeli!

2 saat önce

Yeşil-beyazlı takım Umut Meraş'ın transferinin ardından futbolculara olan borçlarını ödedi.

Bursaspor'un transferlerine vergi borcu engeli!, System.String[]
Yeşil-beyazlı takım Umut Meraş'ın transferinin ardından futbolculara olan borçlarını ödedi.

Yetenekli futbolcunun Le Havre satışından kaynaklanan 1.3 milyon Euro bonservis elde edilen gelir ile Bogdan Stancu ile Grozav'ın alacaklarına yaptığı indirimle borcunu ödedi.

Bursaspor Kulübü böylelikle, bütün futbolculara olan borcunu ödemiş oldu.

Tek engel vergi borcu

Öte yandan yeşil-beyazlı yönetimin önünde tek engel olarak vergi borcu kaldı. Bu konuda da adımlar atan yönetimin borcu yapılandırması bekleniyor.

Ankara ile görüşmelerini sürdüren yönetimin bu engeli de ortadan kaldırıp, bir kaç gün içerisinde tahtayı açacağı öğrenildi.

Bursaspor'un Anıl Karaer, Selçuk Şahin, Recep Aydın, Cüneyt Köz, Onurcan Piri, Josue, Nakoulma ve Kweuke ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bursaspor, Le Havre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:30 
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