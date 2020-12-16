Bursaspor'un Türk futboluna armağanı: Batuhan Kör

Türk futboluna yetiştirdiği değerler ile katkı veren Bursaspor, bu sezon genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile mücadele verirken; altyapısından yetişen birçok oyuncu da yıldızını parlatıyor. Bu oyunculardan biri olan Batuhan Kör, son haftalarda gerçekleştirdiği çıkış ile birlikte adından söz ettirmeye başladı.

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Bursaspor, sezon başında altyapı oyuncularını A Takım'a dahil ederek dinamik bir kadro oluşturdu. Yaş ortalaması 21.9 olan kadro bünyesinde, genç oyuncular da lig mücadelelerinde şans bulmaya başladı.

KARİYERİNİN EN ANLAMLI GÜNLERİNDEN

Altyapı eğitimini Vakıfköy'de alan ve Bursaspor'un tüm yaş gruplarında forma giymesinin ardından bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alan Batuhan Kör, son haftalarda attığı gollerle ön plana çıktı. Ligde forma giydiği 645 dakikada 5 kez rakip fileleri havalandıran 19 yaşındaki oyuncu, dün de kariyerinin en anlamlı günlerinden birini yaşadı.

4 GOL ATTI, TURU GETİRDİZiraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Göztepe deplasmanına çıkan Bursaspor, uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 5-4 yenerek bir üst tura adını yazdırırken, Bursa ekibinin 4 golü Batuhan Kör'den geldi. Aynı zamanda kupada da bir asist ile oynayan genç hücum oyuncusu, bu sezon lig ve kupada süre aldığı 840 dakika 9 gol ve bir asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRDİGenç oyuncunun, altyaş gruplarında da benzer performansı sergilediği görüldü. Bursaspor U17 Takımı ile 33 maça çıkan Batuhan Kör, 15 kez rakip fileleri havalandırırken; ligde Bursaspor U19 Takımı ile de çıktığı 38 maçta, 22 kez gol sevinci yaşadı. Kariyeri boyunca 172 maçta ter döken genç oyuncu, bu mücadelelerde ise toplamda 56 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.MUSTAFA ER GÜVENİYOR

Bu sezon genç oyuncularına fazlasıyla şans vererek, gelişimlerine katkıda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de, oyuncusuna güveniyor. Bu sezon ligde, iki maç dışındaki tüm mücadelelerde forma şansı bulan 19 yaşındaki oyuncu, son 6 lig mücadelesinde de maçlara ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, geçtiğimiz haftasonu Yılport Samsunspor ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta da iki golü kaydetmişti.

Henüz Milli forma sevinci yaşayamayan Batuhan Kör'ün, sergilediği bu performansın ardından kendisine ay-yıldızlı formanın kapılarını da açması bekleniyor.