Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un Ümraniyespor Galibiyetinin Perde Arkası
Son Dakika Spor Bursaspor'un Ümraniyespor Galibiyetinin Perde Arkası

Bursaspor'un Ümraniyespor Galibiyetinin Perde Arkası

1 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bursaspor'un Ümraniyespor Galibiyetinin Perde Arkası

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29 
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