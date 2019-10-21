Bursaspor'un Ümraniyespor Galibiyetinin Perde Arkası
1 saat önce
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29
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