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Bursaspor'un yeni başkanı belli oluyor - Son Dakika

Bursaspor'un yeni başkanı belli oluyor

04.06.2021 11:55
Bursaspor'un yeni başkanı belli oluyor, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nden yarın olağan genel kurul heyecanı yaşanacak.

Bursaspor Kulübü'nden yarın olağan genel kurul heyecanı yaşanacak. Üç adayın yarışacağı kongre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 29. başkanını seçecek.

TFF 1. Lig ekipleriden Bursaspor'da kongreye heyecanı yaşanıyor. Pandemi sebebiyle 5 Hazirana ertelenen kongre yarın saat 14.00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek kongrede 4 bin 42 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. 4 bin 685 üyesi bulunan Bursaspor'da, 643 üye aidatlarını ödemedikleri ve yeni üye olmaları sebebiyle oy kullanamayacak.

Koronavirüs sebebiyle özel izin ile çoğunluk aranmadan tek oturumda gerçekleşecek olan kongre öncesi üç başkan adayı yarış içine girdi. Mevcut başkan Erkan Kamat yeniden aday olurken, tüzük gereği başkan adayı olamayan ancak ekip liderliği yapan Emin Adanur, başkan adayı olarak Hayrettin Gülgüler'i işaret etti. Son aday ise Serdar Acarhoroz oldu. Bütün başkan adayları bu süre zarfında projelerini kongre üyelerine anlattı. Bursaspor Kulübü'nün 29. başkanı yarın yapılacak kongre sonrası belli olacak.

Erkan Kamat'ın listesi

Yönetim Kurulu Listesi: Ali Serhan Şahinkaya, Alparslan Oğuz, Coşkun Yavuz, Ersin Toker, Habil Bayramoğlu, Latif Altıkardeş, Mesut Günal, Mitat Ülküden, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Ünsal Mendi

TFF Delege Kurulu Listesi: Oğuzhan Şahinkaya, Osman Akın, Erol Dağlıoğlu, Ali Bocan

Denetleme Kurulu Listesi: Burcu Aksak, Mustafa Tayfun Gündoğdu, Üstün Tunalıgil

Serdar Acarhoroz'un listesi

Yönetim Kurulu Listesi: Ahmet Bozdemir, Muharrem Mustafa Yağar, Atilla Kurtçu, Hasan Başaran, Murat Yakıcı, Cansel Gül, Müjdat Gürsoy, Olcay Sabırlı, Erol Can, Mesut Uçaner, Serkan Güven, Faruk Kuzu

TFF Delege Kurulu Listesi: Kaan Yeşil, Bülent Akça, Mehmet Çakmak, Mehmet Şefik Kar

Denetleme Kurulu Listesi: Fatih Aslan, Ersan Kayabaş, Murat Ertürk

Hayrettin Gülgüler'in listesi

Yönetim Kurulu Listesi: Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, Batu İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Cambaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu

TFF Delege Kurulu Listesi: Burakhan Kutlucan, Selçuk Eren, Osman Nuri Başaran, Umut Önel

Denetleme Kurulu Listesi: Erhan Öztürk, Rabia Nur Afşar, Onur Dağlı - BURSA

Bursaspor'un yeni başkanı belli oluyor

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Kongre, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un yeni başkanı belli oluyor - Son Dakika Spor


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