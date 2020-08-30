Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan açık oylama sonucunda, seçime tek aday olarak giren Erkan Kamat, yeşil beyazlıların yeni başkanı oldu.

Bursaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Genel kurulda kulübün toplam borcunun 492 milyon 291 bin 586 TL olduğu açıklandı.

Genel Kurul üyelerinin oylaması sonucunda Bursaspor Basketbol Şubesi'nin faaliyetleri yeni kurulacak Bursaspor Basketbol Derneği'ne devredildi. Kongereye başkan olarak gelen Mesut Mestan ve yönetim kurulu, genel kurul üyeleri tarafından ibra edildi.Kongreye tek başkan adayı olarak giren Erkan Kamat, genel kurul üyelerine yaptığı konuşmada, 'Çok huzurlu, aile ortamı vardı. Önemli olan bunu sağlamaktı, hepinize teşekkür ediyorum. Yapacak çok işlerimiz var, ben herkesle birlikteyim. Kucaklaşıyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla çok zorlu bir göreve çıktığımızı biliyorum. Bursa o kadar güçlü ve kuvvetli bir şehir ki, dünyayı karış karış gezmiş biri olarak söylüyorum, biz bu işin üstesinden geliriz. Biz bize yeteriz, Süper Lig'e de çıkarız' dedi.Kamat, yapılan açık oylama sonucu başkanlığa seçildi. Seçimin ardından Kamat, üyelere teşekkür ederek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.Genel kuruldan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Kamat, teknik direktör Mustafa Er ile görüştüklerini ve anlaşma sağladıklarını dile getirerek, yarın mazbata töreninin ardından sözleşmenin imzalanacağını kaydetti.Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Asil Liste: Erkan Kamat, Besim Hacıoğulları, Coşkun Yavuz, Emir Akbayır , Ersin Toker, İsmail Akıer, Mesut Günal, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aynigül, Ünsal Mendi.Yedek Liste: Alpaslan Oğuz, Okan Bayrak, Süleyman Çelik Samet İlhan , Özgen Karadayı, Ersoy Horoz.Disiplin Kurulu Asıl Liste: Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir , Feyyaz Alptuğ Memişoğulları.Disiplin Kurulu Yedek Liste: Erdinç Sümer, Alper Pekcan, Burcu Ergün.TFF Delege Kurulu Asıl Liste: Erol Dağlıoğlu, Osman Akın, Ali Bocan, Erdal Aktuğ.

TFF Delege Kurulu Yedek Liste: Mehmet Can Yazıcı, Mehmet Göral, Erdinç Kırcımanoğlu, Nedim Kıymak.