Bursaspor'un yeni sezon formaları belli oldu

Bursaspor'un yeni formaları belli oldu. Yeşil-beyazlıların 2021-2022 sezonunda giyeceği dört forma resmen tanıtıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezonda giyilecek formalar belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce altı adet forma seçeneğini taraftarın huzuruna sunmuş, yaptığı anketle de camianın nabzını yoklamıştı. Bursaspor Kulübü, uyarıları da dikkate alarak, 2021-2022 sezonunda giyilecek dört formayı belirledi. Formaların yakın zamanda satışa sunulacağı ve ön siparişe açıldığı belirtildi. - BURSA