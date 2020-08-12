Bursaspor'un yeni sportif direktörü Mustafa Gönden'den açıklama - Son Dakika

Bursaspor'un yeni sportif direktörü Mustafa Gönden'den açıklama

Bursaspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Mustafa Gönden, altyapıda köklü bir anlayış ve sistem değişikliğine gidileceğini belirterek, altyapı direktörü Hakan Cenkçiler ile fikir ve proje çalışmaları yaparak doğru yapıyı en kısa zamanda hayata geçireceklerini bildirdi.

Bursaspor'un yeni sportif direktörü Mustafa Gönden'den açıklama, System.String[]

Bursaspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Mustafa Gönden, altyapıda köklü bir anlayış ve sistem değişikliğine gidileceğini belirterek, altyapı direktörü Hakan Cenkçiler ile fikir ve proje çalışmaları yaparak doğru yapıyı en kısa zamanda hayata geçireceklerini bildirdi.

Gönden, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda başarısız dönemler geçiren Bursaspor'un hak etmediği kötü zamanlar yaşadığını ifade etti.

Bursaspor'un başarılı olması için bu görevi kabul ettiğini belirten Gönden, "Normal şartlarda bu zorlu ve kısa bir dönemde bana sunulan bu teklifi kabul etmek kolay bir karar değildi.

Ancak Bursaspor'un bir evladı olarak ve Bursaspor ile özdeşleşmiş bir isim olarak normal şartları beklemek rahatlığında olamazsınız. Hangi şartlarda olursa olsun görevden kaçmamın ya da farklı beklentiler içinde olmamın bana yakışmayacağını düşündüğüm için gelen teklifi, bu dönemde ve zor şartlar altında olmamıza rağmen kabul ettim. Kartondan kahraman olmak için değil Bursaspor'a zor zamanlarında da katkı koyabilmek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Gönden, Bursaspor'un olağanüstü genel kurul kararı aldığını hatırlatarak, "Görev sürem belki kongreye kadar olacak. Belki de çok uzun bir yolculuğa çıkacağız ama 20 gün bile görevde kalsam kulüp yapımızı en doğru şekilde planlamak ve Bursaspor'un geleceğine bir tuğla koymak için 7 gün 24 saat çalışacağımı herkes çok iyi bilsin." ifadelerini kullandı.

Altyapıda köklü bir anlayış ve sistem değişikliğine gidileceğini vurgulayan Gönden, şöyle devam etti:

"Altyapı direktörümüz Hakan Cenkçiler ile sürekli fikir ve proje çalışmaları yaparak doğru yapıyı en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bu değişim bazı insanlar için sancılı olabilir, istemeden de olsa birilerini kırabilirim. Burada amaç bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olacaktır. Alınacak her karar, yapılacak her hamle Bursaspor'un daha büyük hamleler yapmasına imkan vermek adına olacaktır. Bursaspor, altyapılarda yarışan değil eğiten döneme bugünden itibaren geçecektir. Bu bağlamda destek alacaklarımız kadar destek vereceklerimiz de olacaktır. İnanıyorum ki Bursa, bu yeni sistemi çok daha fazla sevecektir."

Gönden, başarılı bir sistemin devam ettirilebilir ve güncel olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her gelen yönetimin kendi adamını getirmesi, farklı futbol yaklaşımları ve sistem arayışları bize çok anormal gelmiyor ama bu doğru değil. Bu kafayla her yeni dönemde sil baştan başlıyoruz. Yani sürekli patinaj halindeyiz.

Altyapımıza, üst tarafla doğru entegre edilmiş bir sistemi kurduktan sonra bizden sonra gelenlerin de işlerini kolaylaştırmış olacağız.

Var olan ve güncel futbol anlayışına uyan bir yapının üzerine yenilikleri eklemek yeni gelenler için

de kolaylık olacak ve bu başarılı olacağına inandığım sistem uzun yıllar Bursaspor adına yapılmış en doğru hamlelerin başında gelecektir.

Bu sebeple 'Bursaspor Futbol Sistemi Anayasası'nı yazarak her döneme yol haritası olabilecek kalıcı bir armağan bırakma isteğim vardır."

Hakan Cenkçiler, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:41

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor'un yeni sportif direktörü Mustafa Gönden'den açıklama - Son Dakika Spor
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