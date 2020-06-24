Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz - Son Dakika

Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz'u getirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Mestan, "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için teknik direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Resmi sözleşmeye imza atan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise akşam saatlerinde takım ile birlikte antrenmana çıkacak.

Bursaspor'da geçmiş yıllarda da görev alan İrfan Buz, 2013-14 sezonunda Christoph Daum'un yardımcılığını üstlenmişti. Alman teknik adam ile sezon içerisinde yolların ayrılmasının ardından deneyimli çalıştırıcı, 9 maç takımın başında yer aldı. Sezonu İrfan Buz yönetiminde bitiren Bursaspor, bu maçlarda 1.33'lük puan ortalaması tutturdu.

İrfan Buz daha sonra Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'u çalıştırdı, son olarak Samsunspor'da görev aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi 17:58 Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu 16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
18:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:28:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]