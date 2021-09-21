Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu

Bursaspor Kulübü, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati'yi getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Tuzlaspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Fatih Tekke'nin ardından yeşil-beyazlı kulüp, Özcan Bizati ile anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA