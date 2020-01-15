Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı

13 dakika önce

Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Tayfur Bingöl ise takımdan aynı düz koşu yaptı.


- Duralbursa
Tayfur Bingöl, Serdar Özkan, Bursaspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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