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Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı
13 dakika önce
Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bursaspor Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
'un Serdar Özkan
'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl
'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç
oyuncu ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı.
TFF 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Tayfur Bingöl ise takımdan aynı düz koşu yaptı.
- Duralbursa
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