Bursaspor'un yerli kaleci geleneği sürüyor

Türk futbolunda altyapıya verdiği değer ile öne çıkan Bursaspor Kulübü, aynı zamanda yerli kaleci geleneğine sahip.



Uzun yıllardan beridir kulüp transfer politikasında kaleci tercihlerini yerlilerden yana kullanırken, aynı zamanda Bursa temsilcisinin kalesine geçen eldivenlerin büyük bir kısmı da altyapıdan yetiştirdiği isimlerden oluşuyor.



Bu noktada Süper Lig ve TFF 1. Lig klasmanındaki ekipler arasında bu geleneği sürdüren nadir kulüplerden olan Bursaspor, önümüzdeki yıllarda da bu çizgisini sürdürecek.



GELENEK SÜRÜYOR



Bursaspor'un, 2013/14 sezonunda kaleyi koruyan Sebastian Frey'in ardından, sonraki 6 yıllık dönemde Bursa temsilcisinin eldivenlerinin tamamı yerli oyunculardan oluştu.



Ertesi sezondan itibaren, o zaman 4 yıldır kulüpte bulunan Harun Tekin kaleyi devralırken; altyapıdan yetişen Okan Kocuk da süre şansı bulmaya başladı. Bu andan itibaren de son 6 yıllık dilimde Bursasporda süre alan 7 eldivenin de yerli oluşu dikkat çekti.



ALTYAPIDAN YETİŞİYOR



Bursaspor'un altyapısından yetişen Ataberk Dadakdeniz, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer performanslarını geliştirerek A Takımda da forma şansı bulurken; diğer eldivenler Harun Tekin, Onurcan Piri, Mert Günok ve Çağlar Şahin Akbaba oldu.



Bursa temsilcisi, bu sezon da devre arasında yaptığı kaleci transferinde bir diğer yerli isim Emrullah Şalkı tercih ederken; 32 yaşındaki eldiven henüz süre alamadı. Bu isimlerin dışında alt yaş gruplarından gelen ve altyapıdan yetişen birçok eldiven de A Takım ile antrenmanlara çıktı.











