Bursaspor'un yüzü evinde gülüyor

Bu sezon ligin en iyi iç saha performanslarını sergileyen ekiplerinden biri olan Bursaspor, Eskişehirspor ile Bursa'da oynadığı 36 maçın 20'sini kazanırken sadece 3 kez yenildi.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, 20'nci hafta mücadelesinde 2 Şubat Pazar günü sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek.

Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak Bursa temsilcisinin, geçmiş maçlarda Eskişehirspor'a karşı evinde kurduğu üstünlük ise göze çarpıyor. İki takım bugüne kadar Bursa'da çeşitli lig ve kupa kulvarlarında 36 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 20'sini kazanan taraf Bursaspor olurken, Eskişehirspor ise bu süreçte yalnızca 3 galibiyet elde edebildi. Geride kalan 13 randevuda ise taraflar, puanları paylaştı.

SON 5 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI

Bursaspor, evinde rakibine karşı yakaladığı üstünlüğü son maçlarında da sürdürdü. Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvar dahilinde oynanan son 5 maçın tamamından galip ayrılan Bursaspor oldu. Aynı zamanda 7 maçtır da Eskişehirspor'a kaybetmeyen Bursa temsilcisi, bu sezon ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadeleden de Kubilay Kanatsızkuş ve Iasmin Latovlevici 'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

BURSASPOR EVİNDE ETKİLİ

Evinde iyi sonuçlara imza atan Bursaspor, bu sezon iç sahada ligin en etkili takımlarından biri olarak da dikkat çekiyor. Sahasında 9 maça çıkan Bursa temsilcisi, bu maçların 7'sinde galibiyete uzanırken, birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ligin ilk iki sırasındaki Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından topladığı 22 puanla Bursaspor, evinde en yüksek puanı hanesine yazdıran üçüncü takım konumunda yer alıyor. Eskişehir ekibi ise deplasmandaki 10 maçında ikişer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 6 kez kaybetti.