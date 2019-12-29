Bursaspor'un yüzünü son dakika golleri güldürdü

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, sezonun ilk yarısında son dakikalarda attığı gollerle dikkati çekti.

İlk haftada İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0, evinde Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.

Adana Demirspor'a dış sahada 4-1 kaybeden Bursa temsilcisi, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 7. haftada İzmir'de Altay'a 2-1 yenildi.

Sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u, deplasmanda da İstanbulspor'u 2-1 yenen Bursaspor, evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0, rakip sahada Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Bursaspor 12. haftada iç sahada Keçiörengücü'nü 1-0, deplasmanda ise Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilgisiz 6 maçlık seri yakaladı.

Giresunspor'u 14. haftada konuk eden Bursaspor, maçtan 3-2 mağlup ayrılarak ilk devrede Bursa'daki tek yenilgisini aldı.

İzmir deplasmanında peş peşe çıktığı iki maçta önce Altınordu ile golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Bursaspor, devreyi sahasında lider Hatayspor karşısında 2-1 kazanarak kapattı.

Son dakikalarda attığı 6 golden 4'ü 7 puan getirdi

Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Bursa temsilcisi, son dakikalarda attığı gollerle hanesine önemli puanlar yazdırdı.

Bursaspor, 3. haftada Eskişehirspor deplasmanında 1-0 öndeyken 90. dakikada Latovlevici'nin golüyle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

Ligin 4. haftasındaki Osmanlıspor maçında maçın bitimine doğru rakibine 2-1 üstünlük kuran yeşil-beyazlılar, 90+3. dakikada Ramazan Keskin'in attığı golle 3-1 galip geldi.

Bursa temsilcisinin Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor ve Hatayaspor müsabakalarında son dakikalarda bulduğu toplam 4 gol ise 7 puan getirdi.

Cesar Grup Ümraniyespor'u 8. haftada konuk eden yeşil-beyazlılar, son 10 dakikaya 1-0 geride girdi. Bursaspor, 81. dakikada Anıl Karaer, 83. dakikada da Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup edip, 3 puanı hanesine ekletti.

Adanaspor ile 13. haftada rakip sahada mücadele eden Bursa ekibinin yüzü yine bir son dakika golüyle güldü. Maç 2-2 bitecek diye beklenirken Özer Hurmacı'nın 90+4. dakikada kazandırdığı gol, yeşil-beyazlıların sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bursaspor dün de yine bir son dakika golüyle hayati öneme sahip 3 puan kazandı. Lider Hatayspor'la Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşan Bursaspor, Burak Altıparmak'ın 90+1. dakikadaki golüyle 2-1 galip gelerek büyük sevinç yaşadı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'le ilk galibiyet

Yeşil-beyazlılar, Yalçın Koşukavak ile Giresunspor maçından sonra yollarını ayırarak teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi.

Koşukavak ile 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Bursaspor, İbrahim Üzülmez'in takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Ekol Göz Menemenspor'a konuk oldu. Rakibine 2-1 yenilen yeşil-beyazlı ekip, ilk devrenin son maçında ise sahasında Hatayspor'u mağlup ederek İbrahim Üzülmez yönetimindeki ikinci karşılaşmasında 3 puanla tanıştı.

İlk devrede 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde 22 gol gördü. Yeşil-beyazlıların, 3 puan silme cezası nedeniyle 27 puanı bulunuyor.