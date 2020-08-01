Bursaspor ve Akhisarspor, Süper Lig'e çıkmak için TFF'ye başvurdu! Adana Demirspor sırada... - Son Dakika

Bursaspor ve Akhisarspor, Süper Lig'e çıkmak için TFF'ye başvurdu! Adana Demirspor sırada...

Süper Lig'de şampiyonlu yaşayan ancak geçen sene ligden düşerek taraftarını üzen Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig'inde mücadele etti.

Bursaspor ve Akhisarspor, Süper Lig'e çıkmak için TFF'ye başvurdu! Adana Demirspor sırada..., System.String[]

Süper Lig'de şampiyonlu yaşayan ancak geçen sene ligden düşerek taraftarını üzen Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig'inde mücadele etti. Sezona iyi başlayan Bursapor, 3 puanı silinmesine rağmen pandemi sürecine kadar ilk 3 içinde yer almayı başardı. Ancak pandemi süreciyle birlikte lige verilen ara Bursaspor'u olumsuz etkiledi.

Uzun süre antrenman yapmayan oyuncular, liglerin başlaması kararı ile tekrar bir araya geldi. Ancak özellikle yabancı futbolcular antrenmanlarda çekingen kalınca, süreç Bursaspor için kötü geçti. Ligde son 7 haftada evinde oynayacağı 4 maça seyircisiz çıkan Bursaspor, en büyük avantajından korona virüs sebebiyle yoksun oynadı.

Özellikle kendi sahasında oynadığı Boluspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılarak iki puan kaybeden Bursaspor, play-off'lara kalmayı başardı. Adana Demirspor ile oynanan ilk maça yine seyircisinden yoksun çıkan Bursaspor, iyi oynamasına rağmen gol atmayı başaramadı. Pandemi öncesi attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan Seleznov da, pandemi sonrası adeta suskunluğa büründü.

Korona virüs sürecinden en fazla etkilenen bir diğer takım ise Akhisarspor oldu. Oyuncularında Covid-19 tespit edilen Akhisarspor, Altay deplasmanına eksik kadro çıktı. Yeşil-siyahlı takım takımın süreçten olumsuz etkilenmesi sebebiyle mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Haksız rekabete maruz kaldığını düşünen Bursaspor ile Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etti. Süper Lig'de düşmenin kaldırılması ile hareke geçen iki kulüp, düşen takımların ne kadar etkilendiyse, kendilerinin de o kadar etkilendiğini ifade etti.

Arefe günü maç oynadığı için başvurusu yetişmeyen Adana Demirspor da bayram sonrası TFF'ye müracaat edecek. Öte TFF yetkilileri kulüplerin kararına olumlu baktığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 06:28

Son Dakika Spor Bursaspor ve Akhisarspor, Süper Lig'e çıkmak için TFF'ye başvurdu! Adana Demirspor sırada... - Son Dakika Spor
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