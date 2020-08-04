Bursaspor ve Akhisarspor taraftarından TFF'ye çağrı

TFF'nin küme düşmeyi kaldırmasının ardından TFF 1. Lig'de Play-Off oynayan Bursaspor ve Akhisarspor taraftarları, sosyal medyadan TFF'ye çağrıda bulundu. Taraftarlar 'bursaakhisariçinadalet' başlığına kısa sürede yüzlerce mesaj attı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi kaldırmasının ardından Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanırken, en büyük tepki, TFF 1. Lig'de Play-Off oynayan ve yarı finalde elenen Bursaspor ve Akhisarspor'dan geldi. 2 kulüp de kararın yanlış olduğuna dikkat çekerken, hukuki yollara başvuracaklarını ifadr etmişti. Bugün ise her iki kulüp taraftarları sosyal medyadan TFF'ye çağrıda bulundu. 'bursaakhisariçinadalet' başlığında bir araya gelen taraftarlar kısa süre içinde Türkiye gündemine girdi. Yaşanan gelişmenin ardından Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut'la görüşerek birlikte hareket etme kararı aldı. 2 takımın başkan ve yöneticileri, TFF'yle görüşerek kararın yeniden gözden geçirilmesi ve düzenleme yapılmasını isteyecek. - İSTANBUL