Bursaspor ve Frutti Extra Bursaspor'a koronavirüs şoku
06.12.2020 10:51
Bursaspor Futbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nda birer oyuncunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Bursaspor Futbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nda birer oyuncunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik ekip ve A Takım personelimize yapılan PCR testi sonucunda profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da da, dün yapılan PCR testi sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif olduğu duyuruldu. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.
- Bursa
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