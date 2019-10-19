Son Dakika Haberleri: Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı
Son Dakika Spor Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı

Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı

46 dakika önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı, System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.


Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan müsabaka öncesi her iki takımın oyunları da seremoni sırasında Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vererek İstiklal Marşı'nı okudu.


Stadyumda yer alan taraftarlar da asker selamı verirken, kale arkası tribünlerinde Türk bayrakları açıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:46 
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