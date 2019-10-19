Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı
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Bursaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan müsabaka öncesi her iki takımın oyunları da seremoni sırasında Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vererek İstiklal Marşı'nı okudu.
Stadyumda yer alan taraftarlar da asker selamı verirken, kale arkası tribünlerinde Türk bayrakları açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:46
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