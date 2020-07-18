Bursaspor Yardımcı Antrenörü Taner Alpak: "Play-Off'a odaklandık" - Son Dakika

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Taner Alpak: "Play-Off'a odaklandık"

TFF 1. Lig'in 34. haftasında lider Hatayspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan ve sezonu 6. sırada tamamlayan Bursaspor'da Yardımcı Antrenör Taner Alpak, Play-Off maçlarına odaklandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında lider Hatayspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan ve sezonu 6. sırada tamamlayan Bursaspor'da Yardımcı Antrenör Taner Alpak, Play-Off maçlarına odaklandıklarını söyledi.


TFF 1. Lig'in son haftasında lider Hatayspor'a konuk olan ve deplasmanda 3-1 kaybeden Bursaspor'da Yardımcı Antrenör Taner Alpak maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hatayspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Alpak, "Öncelikle Hatayspor'u başarısından dolayı kutluyoruz. Önümüzdeki sene Süper Lig'de kendilerine başarılar. Artık tamamen Play-Off'a odaklandık ve bu maçlara konsantre olduk. Tek düşüncemiz Play-Off'ta oynayacağımız Adana Demirspor maçları. Burayı bitirdik ve artık önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Yardımcı Antrenörü Taner Alpak: 'Play-Off'a odaklandık' - Son Dakika Spor
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