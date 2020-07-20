Bursaspor yarı finalde rakibini eleyip, Süper Lig hedefine yaklaşmak istiyor - Son Dakika

Bursaspor yarı finalde rakibini eleyip, Süper Lig hedefine yaklaşmak istiyor

TFF 1. Lig play-off etabı yarı final ilk maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, taraftarlarının beklentilerini karşılayacak oyunu sergileyip Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig play-off etabı yarı final ilk maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, taraftarlarının beklentilerini karşılayacak oyunu sergileyip Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı

Bursaspor Kulübünün Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Buz, 22 Temmuz Çarşamba günü yarı finalin ilk ayağında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaşacaklarını hatırlattı.

"Tüm senenin çalışmalarından sonra buradayız, ilk final maçımıza çıkıyoruz." diyen Buz, Bursa'nın ve Bursaspor taraftarının beklentilerini çok iyi bildiklerini vurguladı.

İrfan Buz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu futbolcularımıza anlattık, onlar da biliyorlar. İdrak etmiş vaziyetteler. 20-25 günden beri buradayım. Özellikle son maçtan sonra tüm oyuncularımızı tanıma fırsatım oldu. Kimin bu süreçte neler yapabileceğini çok net bir şekilde gördük. Bizim de belirli stratejilerimiz var. Herkes şunu bilsin ki büyük Bursaspor taraftarının beklentisini karşılayacak şekilde çarşamba günü iyi bir performansla ilk ayağı oynayıp Adana'ya giderek ikinci ayağı da oynadıktan sonra finale çıkıp Süper Lig'e yükselmek istiyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında müsabakaların seyircisiz oynandığını anımsatan Buz, bunun çok farklı bir durum olduğunu dile getirdi.

Buz, "Keşke taraftarımız bizim yanımızda olsa çünkü onlar bizim için itici bir güç. Onların duaları da bizim için çok çok önemli. Bize inansınlar. Futbolcularımızın her şeyini ortaya koyacağını ve bunu idrak etmiş vaziyette olduğunu yüzde 100 söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Play-off maçlarının farklı bir havası olduğuna işaret eden Buz, "Stratejik olarak doğruları yapmak durumundasınız. Hem bir taraftan oyun anlamında doğruları yapacaksanız, öbür taraftan da agresif bir şekilde oynamanız gerekiyor, hedefiniz var. Aynı zamanda dengeli, coşkulu, baskılı olmanız gerekiyor. Onu da rakibimizi iyi analiz edip yapmak istiyoruz. Önemli olan bizim yani Bursaspor'un neler yaptığı." diye konuştu.

Adana Demirspor, Bursaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor yarı finalde rakibini eleyip, Süper Lig hedefine yaklaşmak istiyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 20:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor yarı finalde rakibini eleyip, Süper Lig hedefine yaklaşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]