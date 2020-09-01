Bursaspor, yeni teknik heyetiyle ilk idmanına çıktı

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Er ve ekibi, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Er ve ekibi, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalara devam etti. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde pas press çalışmaları yaptı.



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