Bursaspor Yine Kazanamadı
2 saat önce
Bursaspor, İstanbul takımları ile karşılaştığı son 23 müsabakada galip gelemedi.
Bursaspor
, İstanbul
takımları ile karşılaştığı son 23 müsabakada galip gelemedi.
Yeşil-beyazlı takımın Galatasaray
, Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Medipol Başakşehir
ve Kasımpaşa
gibi İstanbul takımlarına karşı son yıllarda yüzü gülmüyor. Bu takımlara karşı bazı maçlarda iyi performans ortaya koyan, bazı müsabakalarda ise kötü maçlar çıkartan yeşil-beyazlılar, şansızlığını bir türlü yenemedi. En son oynanan Fenerbahçe maçında ilk yarıda kötü bir futbol oynayan Bursaspor, ikinci yarı ise sarı-lacivertli kulübü kendi sahasına hapsetti. Girdiği bir çok pozisyondan yararlanamayan timsah, İstanbul takımlarına karşı galibiyet hasretini sürdürdü.
23 maçtır kazanamıyor
Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu takımlara karşı oynadığı son 23 maçı kazanamadı. Bu müsabakalarda 16 kez mağlup olan timsah, 6 maçta ise berabere kaldı. Oynanan karşılaşmalarda 15 gol atan yeşil-beyazlılar, kendi kalelerinde 46 gol gördü. Bursaspor, son olarak 25 Eylül
2016'da Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Ayrıca timsah, son 10 maçta Fenerbahçe'ye karşı sahasında üstünlük kuramadı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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