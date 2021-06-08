Bursaspor Yönetim Kurulu, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti

Bursaspor Yönetim Kurulu, merhum İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da önceki gün göreve gelen Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur ekibi, merhum şampiyon başkan İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti. Başkan Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur'un yanı sıra yöneticiler Tamer İşler, Osman Uçar, Batu Demirtaş, Hasan Gürler, Rahmi Maral, Emrah Kılıç ve Metin Mustafaoğlu da ziyarette yer aldı.Adanur, ziyarette yaptığı açıklamada, "İlk ziyaretimizi Sayın Başkanımız İbrahim Yazıcı'ya gerçekleştirmek istedik. Allah kendisinden razı olsun. Bursaspor markasını yücelten başlıca isimlerden biri kendisi. Biz yaşadığımız sürece, Bursaspor yaşadığı ve dünya döndüğü sürece İbrahim Yazıcı asla unutulmayacak. Bizler onu her zaman şerefle, gururla ve onurla anacağız. Ondan aldığımız bayrağı en iyi şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.