Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer istifa etti - Son Dakika

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer istifa etti

08.04.2021 17:27
Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer istifa etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akıer, Teknik Direktör Mustafa Er'e de sitem dolu açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da istifalar devam ediyor. Mali anlama zor günler yaşayan, sportif anlamda da son Altay maçından sonra Play-Off şansını da zora sokan yeşil-beyazlılarda, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer, yaptığı yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini belirtti. İsmail Akıer, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz ilk andan bu yana başkanım ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte canla başla mücadele ettik. Kendi kaderine terk edilmiş muhasebe ve hukuk servislerinin işlevsizleştiği, pandemi dönemine rağmen en köklü ve kritik birimlerde görevli personelin işten çıkartıldığı, neyin nerde olduğunun bilinmediği bir anda adeta bir enkaza dönüşen Bursaspor kulüp yönetimini teslim aldık. Maalesef camiada bazı kesimlerin, takımın sahaya çıkabileceğine dahi ihtimal vermediği dönemde kulüp lisans işlemlerini tamamladık. Geçmişten gelen, biriken personel ödemelerini ve futbolcu alacaklarını ödemek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Kulübümüz hakkında konkordato ilan edilmesinin tartışıldığı genel kurulumuzdan sonra, kredi borçlusu olduğumuz bankaları vadesi gelen mevcut borçlarımızın yapılandırılması konusunda ikna ettik."

"Bir dönemde bir çok sorunun üstesinden geldik"

İsmail Akıer şöyle devam etti: "Bursaspor'umuzun doğmuş ve doğacak alacaklarının temlikli olduğu, geçmiş borçlanmalar sebebiyle aleyhimize başlatılan icra takipleri ile mücadele edilen, hiçbir nakit girişine müsade edilmediği bir dönemde bir çok sorunun üstesinden geldik. Bursasporumuzu iflasa sürükleme ihtimali olan mevcut borçlarını katlayacak riskli hamleler yapmak yerine altyapımızdan yetişen oyuncularımıza olan inancımızla birlikte sportif başarıyı da sağladık. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz de dahil olmak üzere 30'dan fazla personelimizin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, pandemi ile mücadele edilen talihsiz döneme dek Bursasporumuzun sportif başarıları ortadadır. Pandemi koşullarından dolayı açıklanan genelgede dernek ve vakıf genel kurullarının 300 kişi ile yapılması yönündeki sınırlandırmadan dolayı genel kurul tarihini tam olarak açıklayamasak da görev süremizin Mayıs ayında biteceği kamuoyu tarafından bilinmektedir."

"Hocamızın görüş ve tavırları tarafım için bardağı taşıran son damla olmuştur"

Algı operasyonunun yapıldığını belirten İsmail Akıer, şunları söyledi: "Son dönemlerde meydana gelen şahsım dışında gelişen Mali As Başkan olarak tarafım ve yönetim kurulu üyelerinin, yönetimimiz hakkında yapmış olduğu asılsız suçlamalar ve imaların tarafımızca kesinlikle kabul edilmediğini kamuoyuna bildiririm. Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yönetim kurulumuz aleyhine algı operasyonu yapılmaktadır. Bu algı operasyonları ve kulübümüz dışında birilerinin oyuncularımızı da yönlendirmesiyle takım ruhu taşımayan açıklamalar yapılmıştır. Kendi menfaatlerini kulüp menfaatleri üstünde tutan bir oyuncu grubunun yapmış olduğu talihsiz ve asılsız açıklamalar kamuoyunca bilinmektedir. Bahsedilen açıklamalardan sonra yönetim kurulu olağanüstü toplantısında hocamızdan görüş istendiğinde hocamızın görüş ve tavırları tarafım için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hocamızın da oyunculara ve onları yönlendiren çıkar gruplarına çanak tutması tarafımı derinden üzmüştür. Asıl olanın Bursaspor menfaatlerinin olduğunu unutup kulübümüze zarar vermekle ilgili beni ve yönetim kurulunda ki arkadaşlarımızı tehdit etmiştir."

"Dik duruş başkan ve bazı yönetim kurulu arkadaşlarım tarafından gösterilmemiştir"

Akıer, son olarak yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bütün bu yaşananlar karşısında sergilenmesi gereken dik duruş başkan ve bazı yönetim kurulu arkadaşlarım tarafından gösterilmemiştir. Daha önceki konularda olduğu gibi bu konuda da başkanımız suskun kalmıştır. Tüm bu yaşananlar karşısında başarıyla tamamladığım görevimden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm. Mali As Başkanlık görevimde kalmış olduğum dönem için bilanço gelir tabloları kurumumuzun websitesinde yayınlanacak olup konuyla ilgili aşırı hassas ve özenle görevimi tamamladığım görülecektir. Şunu herkes bilmelidir ki büyük Bursaspor her türlü kişinin, dinamiğin, dengenin ve kurumun üstündedir. Tüm çıkar gruplarına inat herkes bilmelidir ki; asıl olan Bursasporumuzun menfaatleridir." - BURSA

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer istifa etti

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Pandemi, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer istifa etti - Son Dakika Spor


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