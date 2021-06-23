Bursaspor Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür

Bursaspor Kulübü ile taraftar grubu Teksas arasındaki gerilim yeni bir boyut kazanırken, Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Her şeyin farkındayız. Biz Texas'ı seviyor ve değerini biliyoruz. Ama unutmamalı ki, Bursaspor varsa Teksas vardır. Bursaspor, Teksas'tan büyüktür" ifadelerine yer verildi. Emin Adanur da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Kulübü yönetiminin lideri ve 2'nci Başkanı Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la İstanbul'da görüşerek, Bursaspor'dan alacağı olan 2 milyon lirayı sildiğini bildirmesine tepki olarak taraftar grubu Teksas'ın sosyal medya hesabından dün, "Özrü kabul edilmeyecek hatalar o yetkinizi elinizden alır. Bursaspor'u bu bilinçle yönetin!" paylaşımı yapıldı.