Bursaspor Yönetimi Kongre Kararı Aldı
33 dakika önce
Bursaspor Kulübü, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması yönünde karar aldı.
Bursaspor
Kulübü, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması yönünde karar aldı.
Yeşil-beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:15 Kaynak: İHA
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