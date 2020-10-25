Bursaspor zorlu Akhisarspor deplasmanında - Son Dakika

Bursaspor zorlu Akhisarspor deplasmanında

25.10.2020 09:53
Bursaspor zorlu Akhisarspor deplasmanında, System.String[]

Bursaspor, TFF 1.Lig'in 7. haftasında yarın Akhisarspor'a konuk olacak.

Bursaspor, TFF 1.Lig'in 7. haftasında yarın Akhisarspor'a konuk olacak.

TFF 1.Lig'in 7. haftasında yarın Akhisarspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Haftanın en çok dikkat çeken maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılığını ise Serdar Diyadin ve Cem Özbay yapacak. Üst üste ikinci deplasman maçına çıkacak olan Bursaspor'da hedef galibiyet. Yeşil-beyazlı takım son olarak Menemenspor'la karşılaşmış ve 2-1 mağlup olmuştu. Akhisarspor ise son çıktığı maçta İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. - BURSA

Bursaspor zorlu Akhisarspor deplasmanında

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor zorlu Akhisarspor deplasmanında - Son Dakika Spor

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