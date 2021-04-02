Bursaspor, zorlu haftayı avantajlı geçmek istiyor

TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesine 7 maç kala, şampiyonluk ve Play-Off hattındaki takımlar, oldukça kritik mücadelelere çıkacak. Ligin 28. haftasında oynanacak karşılaşmalar, geride kalan haftaları da doğrudan etkileyecek.

Ligde son 2 maçından galibiyetle ayrılan Play-Off hedefindeki Bursaspor pazartesi günü sahasında, son haftaların formda ekibi Altay ile karşılaşacak. Bursa temsilcisi, ligde 40 puan ile 9. sırada yer alırken, Play-Off hattının da 7 puan gerisinde bulunuyor. Rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı haftayı kayıpsız geçmek isteyen yeşil-beyazlılar, Altay maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi ise Bursaspor'un 10 puan önünde, 50 puana sahip ve 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veriyor.