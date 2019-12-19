Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza - Son Dakika Spor

Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza

6 saat önce

Profesyolel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer'e 5 maç ceza verdi.

Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza, System.String[]

Profesyolel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer'e 5 maç ceza verdi.

TFF 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde oynanan Altınordu-Bursaspor maçının ardından Bursasporlu Anıl Karaer, rakip takım oyuncusu Oğulcan Ülgün ile yaşadığı tartışma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK yaptığı toplantı sonrası kararlarını duyururken; Anıl Karaer, rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maçtan men cezası aldı. 31 yaşındaki futbolcuya ayrıca 6 bin 500 lira da para cezası verildi.Öte yandan Bursaspor Kulübü de, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira para cezası aldı.


Anıl Karaer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:31 Kaynak: DHA
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