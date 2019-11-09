Son Dakika Haberleri: Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda
Son Dakika Spor Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda

Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda

6 saat önce

U20 Milli Takımı'nın 15 Kasım tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda, System.String[]

U20 Milli Takımı'nın 15 Kasım tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.


Açıklanan kadroda Bursaspor'dan başarılı savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacak. Türkiye, Fransa ile 15 Kasım Cuma günü TSİ 17.00'de Paris'teki Georges Lefevre Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - BURSA

Bursaspor, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi "Ardımdaki Kadın" büyük ilgi gördü
Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin Milan'ın 30 milyon euroluk Eljif Elmas planı Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:25:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]