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Bursasporlu Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda

1 saat önce

BURSASPOR'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Lecce ile prensipte anlaşma sağladı.

Bursasporlu Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda, System.String[]
BURSASPOR'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Lecce ile prensipte anlaşma sağladı. İtalyan basını Lecce'nin Bursaspor'a 1.5 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.
Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, İtalya yolunda. İtalyan basını, Serie B'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Serie A'ya yükselen Lecce'nin, 22 yaşındaki genç stoper ile anlaştığını belirtti. Buna göre, prensip anlaşmasına varılan oyuncu için Lecce, Bursaspor'a 1.5 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmanın ise 4 yıllık olduğu öne sürüldü. İtalyanlar, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğinden dolayı Lecce'nin Ertuğrul Ersoy'u tercih ettiğini yazdı.
Bursaspor'un altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı ekip ile 95 maça çıkan Ertuğrul, 4 gol atıp, 1 asist yaptı. Milli takımın da tüm yaş gruplarında forma giyen genç oyuncu, 2 kez de A Mili Takım formasını terletti. Bursaspor Kulübü, geçen sezon içerisinde Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
Bursaspor, Lecce, Spor
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