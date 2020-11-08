Bursasporlu futbolcu Furkan Emre Ünver: "Daha çok çalışacağız"

Bursaspor'un deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Furkan Emre Ünver, daha çok çalışacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu Furkan Emre Ünver, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta 90 dakika forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

"Daha iyisi için daha çok çalışacağız. Hedefimiz galibiyetti, 1 puanla yetiniyoruz." - BURSA