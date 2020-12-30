Bursasporlu futbolcular değerine değer kattı Burak Kapacak ve Ali Akman, TFF 1.Lig'in en değerli isimleri oldu - Son Dakika

Bursasporlu futbolcular değerine değer kattı Burak Kapacak ve Ali Akman, TFF 1.Lig'in en değerli isimleri oldu

30.12.2020 19:04
Bursasporlu futbolcular değerine değer kattı Burak Kapacak ve Ali Akman, TFF 1.Lig'in en değerli isimleri oldu, System.String[]

Dünyanın en önde gelen spor sitesi olan Transfermarkt'ın verilerine göre TFF 1.Lig'in en değerli oyuncuları belirlendi.

Dünyanın en önde gelen spor sitesi olan Transfermarkt'ın verilerine göre TFF 1.Lig'in en değerli oyuncuları belirlendi. Bursaspor'dan Burak Kapacak ve Ali Akman ilk iki sırayı oluşturdu.

Sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, 16 haftada topladı 24 puan toplayarak tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Türkiye Kupası'nda da zorlu 3 rakibini eleyerek yoluna emin adımlarla devam eden yeşil beyazlı takımda öne çıkan futbolcular da oldu. Nitekim, altyapısındaki gücünü herkese ispatlayan Bursaspor'un bu başarısı da karşılıksız kalmadı. Dünyanın önde gelen spor sitesi olan Transfermarkt, bugün futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi ve TFF 1.Lig'in en değerli isimlerini belirledi. İlk iki sırayı ise Bursasporlu futbolcular oluşturdu.

Bursasporlu futbolcuların piyasa değerleri tavan yaptı

Bugün yapılan piyasa değeri güncellemesiyle birlikte ligin en değerli futbolcusu, 1 milyon 800 bin Euro'yla Burak Kapacak oldu. Genç futbolcuyu takım arkadaşı Ali Akman takip etti. 18 yaşındaki oyuncunun, 500 bin Euro'luk değeri 1 milyon 500 bin Euro'ya çıktı ve TFF 1.Lig'in en değerli ikinci futbolcusu oldu. Bursaspor'un bu iki değerli futbolcusunu, 1 milyon 200 bin Euro ile Adana Demirspor'da oynayan Yunus Akgül ve 1 milyon Euro ile Samsunspor'un futbolcusu Burak İnce takip etti. Yeşil beyazlı takımda en ciddi artışı ise Batuhan Kör yaşadı. Daha önce piyasa değeri 25 bin Euro olan genç futbolcunun güncel değeri 725 bin Euro'ya yükseldi. Bursaspor'da, Burak Kapacak, Ali Akman ve Batuhan Kör üçlüsünü, Emirhan Aydoğan (525 bin Euro) ve İsmail Çokçalış (475 bin Euro) takip etti. - BURSA

Bursasporlu futbolcular değerine değer kattı Burak Kapacak ve Ali Akman, TFF 1.Lig'in en değerli isimleri oldu
Bursasporlu futbolcular değerine değer kattı Burak Kapacak ve Ali Akman, TFF 1.Lig'in en değerli isimleri oldu

Futbol Federasyonu, Ali Akman, Bursaspor, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursasporlu futbolcular değerine değer kattı Burak Kapacak ve Ali Akman, TFF 1.Lig'in en değerli isimleri oldu - Son Dakika Spor


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