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Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi
6 saat önce
Bursasporlu oyuncular, Altay maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:12 Kaynak: İHA
Bursasporlu oyuncular, Altay maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay ile karşılaşan Bursaspor'da, karşılaşma öncesi oyuncular eski hocalarının yanına gitti. Yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesinde sezon başından ligin 15. haftasına kadar hocaları olan ve şu anda Altay'ın teknik direktörlüğünü yapan Yalçın Koşukavak'ın yanına gitti. Oyuncuların, 47 yaşındaki teknik direktör ile samimi anları dikkat çekti. - BURSA
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