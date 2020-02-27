Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi - Son Dakika Spor

Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi

6 saat önce

Bursasporlu oyuncular, Altay maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.

Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi, System.String[]

Bursasporlu oyuncular, Altay maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay ile karşılaşan Bursaspor'da, karşılaşma öncesi oyuncular eski hocalarının yanına gitti. Yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesinde sezon başından ligin 15. haftasına kadar hocaları olan ve şu anda Altay'ın teknik direktörlüğünü yapan Yalçın Koşukavak'ın yanına gitti. Oyuncuların, 47 yaşındaki teknik direktör ile samimi anları dikkat çekti. - BURSA

Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:12 Kaynak: İHA
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