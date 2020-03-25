Bursasporlu futbolculardan 'Evde Kal Bursa' çağrısı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursasporlu futbolculardan 'Evde Kal Bursa' çağrısı! - Son Dakika Spor

Bursasporlu futbolculardan 'Evde Kal Bursa' çağrısı!

6 saat önce

Yaklaşık 4 dakikalık videoda BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler ve idari personel Bursalı vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Bursasporlu futbolculardan 'Evde Kal Bursa' çağrısı!, System.String[]

Yaklaşık 4 dakikalık videoda BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler ve idari personel Bursalı vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.


Videoya, "Bizler bu bunalımlı dönemde sizler için çalışıyoruz" diye başlayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, her ihtimale karşı hazırlıklı olduklarının altını çizdi. Vatandaşa evde kalmalarını ve kendi olağanüstü hallerini ilan etmeleri konusunda uyarıda bulunan Kaya, "Kısa bir zaman için, evde kalmak güzeldir ve hayat eve sığar" dedi.


Hastane içerisinde görev yapan diğer anabilim dalları ve poliklinik görevlilerinin evde kal çağrısı yaptığı videoda Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin de yer aldı. Hastanede görev yapan personele seslenen Şahin, "Sizler bizim için hastanedesiniz. Biz de Bursa'nın sağlığı için evde kalıyoruz. Lütfen evde kal" şeklinde konuştu.


Videoya Bursasporlu futbolcular Abdullahi Shehu, Jani Atanasov, Onur Atasayar, Serdar Özkan, Özer Hurmacı ile teknik heyetten isimler de mesajlarıyla destek verdi.


Ekrem Kaya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:37 

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